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The Guardian

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Канада запровадила санкції проти молдовських громадян та телеканалів, що пов'язані з рф

Київ • УНН

 • 299862 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про запровадження санкцій проти дев'яти молдовських громадян і шести місцевих телеканалів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на уряд Канади.

Канада запровадила санкції проти молдовських громадян та телеканалів, що пов'язані з рф

Деталі

Канадський уряд повідомив, що запроваджує санкції проти російських колабораціоністів у Молдові відповідно до Регламенту про спеціальні економічні заходи.

Ці санкції вводяться проти 9 молдавських осіб, які пов’язані з впливовими олігархами, такими як Володимир Плахотнюк та Ілан Миронович Шор, які потрапили під санкції Канади раніше.

Також санкційні правові норми впроваджуються по відношенню до 6 телеканалів, які просувають і поширюють дезінформацію, виправдовуючи вторгнення росії в Україну.

Цитата

«Сьогодні ми посилаємо чітке повідомлення зловмисним фізичним і юридичним особам у Молдові, що підтримка... (вторгнення) в Україну не залишиться безкарною», – заявила у вівторок міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Запроваджені заходи додаються до контексту четвертого засідання Платформи підтримки Молдови, що проходить 17 жовтня 2023 року в Кишиневі. Платформа координує міжнародну підтримку Молдови в контексті кризи, спричиненої загарбницькою війною росії проти України.

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