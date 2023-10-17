Канада ввела санкции против молдавских граждан и телеканалов, связанных с рф

Детали

Канадское правительство сообщило, что вводит санкции против российских коллаборационистов в Молдове в соответствии с Регламентом о специальных экономических мерах.

Эти санкции вводятся против 9 молдавских лиц, которые связаны с влиятельными олигархами, такими как Владимир Плахотнюк и Илан Миронович Шор, которые попали под санкции Канады ранее.

Также санкционные правовые нормы внедряются в отношении 6 телеканалов, которые продвигают и распространяют дезинформацию, оправдывая вторжение россии в Украину.

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«Сегодня мы посылаем четкое сообщение злонамеренным физическим и юридическим лицам в Молдове, что поддержка... (вторжения) в Украину не останется безнаказанной», – заявила во вторник министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Введенные меры добавляются к контексту четвертого заседания Платформы поддержки Молдовы, проходящего 17 октября 2023 года в Кишиневе. Платформа координирует международную поддержку Молдовы в контексте кризиса, вызванного захватнической войной россии против Украины.

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