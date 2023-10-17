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Шість компаній рф з виготовлення обладнання для видобутку алмазів можуть потрапити під санкції - НАЗК

Київ • УНН

 • 208266 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. НАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції шість російських компаній, які виготовляють та постачають обладнання для видобутку та обробки алмазів, повідомляє УНН із посиланням на Національне антикорупційне бюро.

Шість компаній рф з виготовлення обладнання для видобутку алмазів можуть потрапити під санкції - НАЗК

Деталі

  • АО «ИЦ «Буревестник» – один із найбільших у світі виробників рентгенолюмінесцентних сепараторів для алмазовидобувної промисловості. Розробляє та виготовляє спеціалізоване обладнання для російської АК «Алроса». За перше півріччя 2023 року компанія імпортувала товарів на загальну суму понад 500 тис. дол.;
  • АО «Светлана-рентген» спеціалізується на розробці та виробництві рентгенівських трубок, які застосовуються в алмазовидобувній індустрії. Продукцію підприємства на загальну суму понад 60 тис. дол. США на початку 2022 року;
  • АО «ИЦ «Буревестник» за перше півріччя 2023 року експортувала з рф товарів на загальну суму понад 4,3 млн. дол.;
  • АО «Завод бурового оборудования» розробило в інтересах АК «Алроса» унікальну вибухозахищену підземну бурову установку, яка призначена для буріння дренажних, розвідувальних та технічних свердловин;
  • ОАО «Виогем» – один з найбільших комплексних профільних інститутів гірничої галузі в СНД;
  • ПО «Кристалл» спеціалізується на огранюванні алмазів. Компанія є одним з найбільших виробників діамантів в росії;
  • ООО «Конструкторское бюро электрометрии» займається розробкою та виробництвом геофізичної апаратури.

Через те, що ці компанії не перебувають під санкціями України та країн санкційної коаліції, вони досі вільно імпортують обладнання та інші необхідні компоненти з інших держав, таких як Китай, США, Ізраїль, Бельгія, Індія тощо.

«Застосування санкцій Україною має бути першим кроком до санкціонування цих компаній партнерами та припинення торгівлі», - йдеться у повідомленні.

НАЗК вже надіслало до Служби безпеки України пропозиції щодо застосування санкцій проти нового переліку «алмазних» компаній рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК внесло одного з найбільших у світі виробників діамантів SRK до переліку міжнародних спонсорів війни

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