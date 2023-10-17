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Шесть компаний рф по изготовлению оборудования для добычи алмазов могут попасть под санкции - НАПК

Киев • УНН

 • 208266 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. НАПК внесло в перечень кандидатов на санкции шесть российских компаний, которые производят и поставляют оборудование для добычи и обработки алмазов, сообщает УНН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро.

Шесть компаний рф по изготовлению оборудования для добычи алмазов могут попасть под санкции - НАПК

Детали

  • АО «ИЦ «Буревестник» – один из крупнейших в мире производителей рентгенолюминесцентных сепараторов для алмазодобывающей промышленности. Разрабатывает и производит специализированное оборудование для российской АК «Алроса». За первое полугодие 2023 года компания импортировала товаров на общую сумму более 500 тыс. долл..;
  • АО «Светлана-рентген» специализируется на разработке и производстве рентгеновских трубок, которые применяются в алмазодобывающей индустрии. Продукцию предприятия на общую сумму более 60 тыс. долл. США в начале 2022 года;
  • АО «ИЦ «Буревестник» за первое полугодие 2023 года экспортировала из рф товаров на общую сумму свыше 4,3 млн. долл.;
  • АО «Завод бурового оборудования» разработало в интересах АК «Алроса» уникальную взрывозащищенную подземную буровую установку, которая предназначена для бурения дренажных, разведочных и технических скважин;
  • ОАО «Виогем» – один из крупнейших комплексных профильных институтов горной отрасли в СНГ;
  • ПО «Кристалл» специализируется на огранке алмазов. Компания является одним из крупнейших производителей бриллиантов в россии;
  • ООО «Конструкторское бюро электрометрии» занимается разработкой и производством геофизической аппаратуры.

Так как эти компании не находятся под санкциями Украины и стран санкционной коалиции, они до сих пор свободно импортируют оборудование и другие необходимые компоненты из других государств, таких как Китай, США, Израиль, Бельгия, Индия и др.

«Применение санкций Украиной должно быть первым шагом к санкционированию этих компаний партнерами и прекращению торговли», - говорится в сообщении.

НАПК уже направило в Службу безопасности Украины предложения по применению санкций против нового перечня «алмазных» компаний рф.

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