НАЗК внесло одного з найбільших у світі виробників діамантів SRK до переліку міжнародних спонсорів війни

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В НАЗК наголосили, що Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. Приблизно три чверті алмазів надходять з росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження.

SRK має річний дохід понад 1,3 млрд доларів. Компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх. Попри міжнародні санкції, які були введені у квітні 2022 року проти найбільшого видобувача алмазів у світі, російської «Алроси», SRK продовжила скуповувати алмази в рф, укладаючи «таємні угоди» з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів.

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Водночас на своєму сайті компанія SRK повідомляє, що «необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження. Ми перевіряємо всю нашу сировину, щоб забезпечити дотримання етичних міркувань».

Проте цифри кажуть про інше, наголосили в НАЗК. Так, за 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в росії алмазів на понад 59 млн доларів, а вже у 2022 році, після застосування західних санкцій проти росії, — на понад 198 млн доларів. У 2023 році компанія також активно продовжує співпрацю з агресором. Тільки за перше півріччя, вона закупила алмазів на суму понад 132 млн доларів, що втричі більше ніж в 2021.

Загалом у 2022 році росія експортувала алмазів на 3,8 млрд доларів. Але навіть такі незначні порівняно з доходами від продажу нафти суми мають для рф велике значення, оскільки дозволяють фінансувати ведення війни проти України та утримувати свою економіку.

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У грудні 2021 року член ради директорів компанії Арпіт Нарола в бесіді з кореспондентом російсього ТАСС зазначив, що взаємодію росії та Індії в алмазній галузі можна назвати прекрасним прикладом того, як дві далекі одна від одної країни можуть співпрацювати в інтересах одна одної, оскільки весь світ носить російські алмази з індійським огранюванням.

Таким чином, в той час як інші західні компанії обходять російський ринок стороною, Shree Ramkrishna Exports активно скуповує російські алмази на вигідних умовах, тим самим активно спонсорує агресію проти України, зазначили в НАЗК.

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