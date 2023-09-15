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Актуальне
G7 планує заборонити імпорт російських алмазів - Bloomberg

G7 планує заборонити імпорт російських алмазів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 270741 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Очікується, що заборона на імпорт російських алмазів буде узгоджена країнами "Групи семи" в найближчі два-три тижні. Механізм складатиметься з прямої заборони на купівлю, яка набуде чинності 1 січня, а також непрямої заборони, яка діятиме більш поступово, пише Bloomberg з посиланням на анонімного бельгійського чиновника, передає УНН.

Деталі

Більш ранні спроби запровадити санкції проти російських дорогоцінних каменів у Європі зустріли опір з боку провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія, яка стверджувала, що проста заборона лише перемістить прибуткову торгівлю дорогоцінним камінням в інше місце. Непрямий елемент заборони спрямований на те, щоб спробувати обмежити цю динаміку, відстежуючи російські дорогоцінні камені через кордон. Бельгія не є членом G7, але раніше заявляла, що підтримає заборону, якщо країни "Групи семи" зможуть знайти ефективний механізм, нагадав Bloomberg.

Походження алмазу стає очевидним на початку ланцюжка постачань, коли йому видають сертифікат у рамках Кімберлійського процесу, який був розроблений для припинення продажу так званих кривавих алмазів, що фінансували війни. 

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За словами чиновника, G7 все ще необхідно розібратися з технічними деталями заборони на алмази, а потім Європейський союз може розробити своє санкційне регулювання восени. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлі необроблених або діамантових алмазів, чи то безпосередньо у російського гіганта ПАТ "Алроса", чи то у перепродавців в Індії або Об'єднаних Арабських Еміратах.

росія змагається з Ботсваною, як найбільшим у світі джерелом алмазів. Від початку війни багато західних ювелірних ритейлерів уникали каменів країни, особливо після того, як США ввели санкції проти АЛРОСА. Це не зупинило потік алмазів із країни, хоча обсяг імпорту російських алмазів до ЄС впав приблизно на 95% порівняно з довоєнним рівнем, сказав бельгійський чиновник. Невеличка група індійських і бельгійських покупців продовжувала скуповувати великі обсяги на вигідних умовах, вибираючи потрібні їм алмази, тоді як інші трималися осторонь. Алмази також перемістилися в хаби в ОАЕ, білорусі та Вірменії.

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І хоча США запровадили санкції щодо алмазів, які надходять безпосередньо з росії, необроблене, ограноване і поліроване каміння, яке надходило з Індії або Бельгії, досі залишалося законним. Характер галузі також ускладнює відстеження алмазів.

Посилки з дорогоцінним камінням часто змішуються в торгових будинках, а оригінал сертифіката буде замінений документацією "змішаного походження", що зробить практично неможливим відстеження того, де в кінцевому підсумку продаються російські алмази.

За словами бельгійського чиновника, нова система поєднуватиме фізичні перевірки з розкриттям упаковок, а також з перевіркою ваги і вартості з обов'язковими даними простежуваності для тих, хто виробляє алмази і торгує ними. Наприклад, індійський огранщик мав би розділити видобуток російських і неросійських алмазів у процесі полірування. Згідно з планом, алмази змішаного походження не будуть допущені на ринок G7.

Уряди матимуть доступ до даних простежуваності через публічний реєстр, що розробляється, який буде аналогічний системі міжнародних платежів SWIFT між банками.

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