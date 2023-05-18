ЄС "упевнений" у появі санкцій проти росії щодо алмазів - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Європейський Союз "упевнений" у тому, що план запровадження санкцій щодо російських алмазів буде ухвалено на майбутній зустрічі G7 у Японії, з посиланням на високопоставленого представника ЄС повідомляє CNN, пише УНН.
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На брифінгу журналістам у четвер високопоставлений представник ЄС наголосив, що «головним напрямом» щодо санкцій для G7 є їх «обхід».
"Те, чого ми прагнемо (зробити), що, на нашу думку, буде важливо в найближчі місяці, - це алмази, і ви можете очікувати, що це буде згадано в комюніке G7", - сказав чиновник.
Брюссель поки не має офіційної пропозиції про те, як ці санкції набудуть чинності, сказав чиновник, підкресливши, що блоку необхідно «спочатку взаємодіяти з партнерами», а не робити це самостійно. Чиновник назвав «відстеження алмазів» «вирішальним» питанням, наголосивши на ролі різних учасників ланцюжка виробництва діамантів.
«Те, що надходить із росії, має величезну цінність для галузі, тому ми вважаємо, що нам необхідно обмежити експорт із росії в цьому секторі, і це буде важливо мати можливість реалізувати», - сказав чиновник.
За словами чиновника, Індія, названа «ключовим гравцем» в діамантовій галузі, має розглядатися як важливий гравець у передбачуваних санкціях G7.
Чиновник говорив про «дипломатичний танець» з приводу того, як G7 підходить до питання санкцій із різними країнами.
Ті, хто з ЄС, з більшою ймовірністю підтримають Україну, але G7 треба буде бути обережним при обговоренні санкцій з іншими країнами, сказав чиновник.
ЄС хотів би обережно взаємодіяти з такими країнами, як Індія, де алмазна промисловість «дуже важлива», додав чиновник, не лише «з погляду цифр, а й з погляду політики та символіки».
Доповнення
Одна з країн G7, США вже ввела обмеження на експорт російських алмазів. Торік у березні президент США Джо Байден видав указ, який включав заборону на непромислові російські алмази. Заборона була направлена безпосередньо проти "Алроса", яку уряд США визначив як найбільшу у світі алмазодобувну компанію, на частку якої припадає 90% алмазовидобувних потужностей росії та 28% світового видобутку алмазів.