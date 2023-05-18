Країни G7 планують обмежити експорт російських алмазів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Країни "Групи семи" (G7) планують обмежити експорт російських алмазів, з посиланням на джерела повідомляє німецьке агентство dpa, пише УНН.
Деталі
"Країни G7 планують обмежити експорт російських алмазів", - повідомляє dpa з посиланням на неназвані джерела.
При цьому AFP пише, що офіційний представник ЄС заявив, що на зустрічі лідерів у Японії обговорюватимуться санкції проти торгівлі росією алмазами на мільярди доларів, сподіваючись ще більше позбавити москву коштів для її війни в Україні.
"Ми вважаємо, що нам необхідно обмежити експорт із російської торгівлі в цьому секторі", - сказав чиновник.
Нагадаємо
ЗМІ також повідомляють, що лідери G7 обговорять пропозицію Зеленського щодо мирного саміту в Україні без участі рф.