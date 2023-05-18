Лідери G7 обговорять пропозицію Зеленського щодо мирного саміту в Україні без участі рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Лідери країн "Групи семи" (G7) під час зустрічі в Японії цього тижня обговорять пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо проведення міжнародного мирного саміту в Україні без участі росії. Про це повідомляють Financial Times, Reuters з посиланням на офіційного представника ЄС, пише УНН.
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"Це вимагали українці, і я очікую, що це буде обговорено G7", - сказав представник Євросоюзу, додавши, що є "багато елементів мирного плану, які необхідно обговорити".
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Запропонований захід, як очікується, не включатиме росію, і буде спрямований на просування "Формули миру" Зеленського, що складається з 10 пунктів і спрямована на припинення війни в Україні, пишуть ЗМІ. Одним з пунктів цього плану є вимога до росії вивести всі свої війська з країни та відновити повну територіальну цілісність України.
Зустріч лідерів G7 відбудеться 19-21 травня в японському місті Хіросіма.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 14 травня запросив світ приєднатися до української формули миру.
Під час свого "євротуру" президент України провів переговори з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії. У ому числі вони обговорили підготовку до саміту "Групи семи", який відбудеться цього тижня в Хіросімі.