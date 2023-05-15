Зеленський про "євротур": під час переговорів ішлося про підготовку до саміту G7
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Під час переговорів Президента України Володимира Зеленського з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії ішлося про підготовку до саміту «Групи семи», який відбудеться цього тижня в Хіросімі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.
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«Під час переговорів ішлося про підготовку до саміту «Групи семи», який відбудеться цього тижня в Хіросімі (Японія)», - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що тут дуже важлива позиція Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії.
«І важливо, щоб ця позиція була об’єднана», – сказав Зеленський.
Глава держави акцентував, що під час зустрічей тривали переговори про створення коаліції винищувачів для України, а також про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.
Доповнення
Зеленський та Шольц скоординували позиції на передодні саміту G7 та обговорили ситуацію на фронті.