Зеленский о "евротуре": во время переговоров речь шла о подготовке к саммиту G7

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«Во время переговоров речь шла о подготовке к саммиту «Группы семи», который состоится на этой неделе в Хиросиме (Япония)», - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что здесь очень важна позиция Италии, Германии, Франции и Великобритании.

«И важно, чтобы эта позиция была объединенная», – сказал Зеленский.

Глава государства акцентировал, что во время встреч продолжались переговоры о создании коалиции истребителей для Украины, а также о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Дополнение

Зеленский и Шольц скоординировали позиции в преддверии саммита G7 и обсудили ситуацию на фронте.