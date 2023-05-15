Зеленский о "евротуре": во время переговоров речь шла о подготовке к саммиту G7
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Во время переговоров Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Италии, Германии, Франции и Великобритании речь шла о подготовке к саммиту «Группы семи», который состоится на этой неделе в Хиросиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.
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«Во время переговоров речь шла о подготовке к саммиту «Группы семи», который состоится на этой неделе в Хиросиме (Япония)», - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что здесь очень важна позиция Италии, Германии, Франции и Великобритании.
«И важно, чтобы эта позиция была объединенная», – сказал Зеленский.
Глава государства акцентировал, что во время встреч продолжались переговоры о создании коалиции истребителей для Украины, а также о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе.
Дополнение
Зеленский и Шольц скоординировали позиции в преддверии саммита G7 и обсудили ситуацию на фронте.