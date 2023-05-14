Зеленський та Шольц скоординували позиції на передодні саміту G7 та обговорили ситуацію на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський розповів канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про ситуацію на полі бою. Також вони скоординували позиції на передодні саміту G7. Про це Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з Шольцом, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Під час зустрічі я проінформував пана канцлера про ситуацію на полі бою, про можливості наших військ повертати свободу і безпеку нашим людям. Українські активні дії на фронті будуть продовжуватися», - сказав Зеленський.
Також він повідомив, що вони обговорили міжнародні заходи, які вони готують для реалізації української формули миру, для посилення глобальної координації заради стабільності та спокою міжнародних відносин.
«Скоординували наші позиції на передодні саміту G7. Звичайно обговорили рішення яких ми очікуємо від країн світу, і це питання Євросоюзу, НАТО щодо тієї невизначеності яка існує поки що», - розповів Зеленський.
Окрім того, Зеленський повідомив, що він з Шольцом схвалили сьогодні спільну заяву про комплексну взаємодію, яка відображає їх рівень відносин.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський та Штайнмаєр обговорили організацію Глобального саміту миру
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Німеччині.
Президент України Володимир Зеленський вже був прийнятий президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.