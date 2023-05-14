Перший візит Зеленського до Німеччини з початку повномасштабної війни: про що говорив з керівництвом країни
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Німеччині, повідомляє УНН.
Це перший візит до Німеччини з початку повномасштабної російської агресії.
Зеленський вже зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, також його прийняв канцлер Олаф Шольц.
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«Ми обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між Німеччиною та Україною. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну політично, військово та фінансово доти, доки це буде необхідно.
Дякую Німеччині за велику військову, економічну та фінансову підтримку перед обличчям агресивної війни Росії», - написав Зеленський у своєму офіційному Телеграм-каналі.
Очікується також брифінг Президента України та керівництва Німеччини за результатами зустрічі.
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