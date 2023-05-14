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Первый визит Зеленского в Германию с начала полномасштабной войны: о чем говорил с руководством страны

Киев • УНН

 • 994329 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Германии, сообщает УНН.

Это первый визит в Германию с начала полномасштабной российской агрессии.

Зеленский уже встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, также его принял канцлер Олаф Шольц.

Цитата

«Мы обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной. Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово до тех пор, пока это будет необходимо.

Спасибо Германии за большую военную, экономическую и финансовую поддержку перед лицом агрессивной войны России», - написал Зеленский в своем официальном Телеграмм-канале.

Ожидается также брифинг Президента Украины и руководства Германии по результатам встречи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Вместе мы победим и вернем мир в Европу»: Зеленский на встрече с президентом Германии 

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