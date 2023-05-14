«Разом ми переможемо та повернемо світ до Європи»: Зеленський на зустрічі з президентом Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський був прийнятий президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром під час офіційного візиту Зеленського до Берліна, повідомляє УНН.
Як повідомляє німецьке видання Welt, Зеленський відвідав палац Бельвю – офіційну резиденцію президента Німеччини. Перед початком офіційних переговорів Президент України зробив запис у гостьовій книзі резиденції.
«У найскладніший період новітньої історії України Німеччина показала себе нашим вірним другом та надійним союзником, який рішуче стоїть на боці українського народу у боротьбі за свободу та демократичні цінності», — написав Зеленський англійською мовою у гостьовій книзі. Він додав: «Разом ми переможемо та повернемо світ до Європи», - цитує Welt.
Повідомляє, що Зеленський написав і слова подяки особисто Штайнмаєру.
«Дякую, пане Федеральний президент, за вашу особисту підтримку України та гостинність». Він також подякував німецькому народу за його «фантастичну солідарність». По-німецьки він додав: «Дякую, Німеччина!»
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський з візитом у Німеччині: про що домовлятиметься із Шольцем?