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«Вместе мы победим и вернем мир в Европу»: Зеленский на встрече с президентом Германии

Киев • УНН

 • 902271 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский был принят президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в ходе официального визита Зеленского в Берлин, сообщает УНН.

Как сообщает германской издание Welt, Зеленский посетил дворец Бельвю – официальную резиденцию президента Германии. Перед началом официальных переговоров Президент Украины сделала запись в гостевой книге резиденции.

«В самый сложный период новейшей истории Украины Германия показала себя нашим верным другом и надежным союзником, решительно стоящим на стороне украинского народа в борьбе за свободу и демократические ценности», — написал Зеленский на английском языке в гостевой книге. Он добавил: «Вместе мы победим и вернем мир в Европу», - цитирует Welt.

Сообщает, что Зеленский написал и слова благодарности лично Штайнмайеру.

«Спасибо, господин Федеральный президент, за вашу личную поддержку Украины и гостеприимство». Он также поблагодарил немецкий народ за его «фантастическую солидарность». По-немецки он добавил: «Спасибо, Германия!»

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