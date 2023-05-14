«Вместе мы победим и вернем мир в Европу»: Зеленский на встрече с президентом Германии

Как сообщает германской издание Welt, Зеленский посетил дворец Бельвю – официальную резиденцию президента Германии. Перед началом официальных переговоров Президент Украины сделала запись в гостевой книге резиденции.

«В самый сложный период новейшей истории Украины Германия показала себя нашим верным другом и надежным союзником, решительно стоящим на стороне украинского народа в борьбе за свободу и демократические ценности», — написал Зеленский на английском языке в гостевой книге. Он добавил: «Вместе мы победим и вернем мир в Европу», - цитирует Welt.

Сообщает, что Зеленский написал и слова благодарности лично Штайнмайеру.

«Спасибо, господин Федеральный президент, за вашу личную поддержку Украины и гостеприимство». Он также поблагодарил немецкий народ за его «фантастическую солидарность». По-немецки он добавил: «Спасибо, Германия!»

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