Зеленский с визитом в Германии: о чем будет договариваться с Шольцем?

«Берлин. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность», - таким сообщение глава государства очертил место и цель своего визита.

О том, что Зеленский посетит Берлин и Аахен в начале месяца сообщили немецкие СМИ со ссылкой на полицию Берлина.



Это сразу вызвало скандал, ведь медиа озвучили некоторые подробности визита: отель, в котором будет останавливаться Зеленский, принимаемые меры безопасности. В берлинской полиции подтвердили, что начали расследование по факту утечки информации.

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Шольц и Зеленский последний раз виделись феврале в Париже, где состоялась трехсторонняя встреча с Макроном. В целом же это первый визит Зеленского в Германию после начала полномасштабного вторжения.

Безусловно, что основной темой нынешней встречи станет оборонная поддержка Украине. Напомним, что с начала войны Германия довольно долго раскачивалась относительно поставок оружия Украине. Но постепенно спектр видов вооружений расширялся, а ключевой прорыв произошел, когда Берлин согласился предоставить Украине танки Leopard 2. Это можно связать с тем, что Шольц хочет еще больше усилить лидерские позиции Германии в континентальной Европе. Особенно на фоне непоследовательного президента Франции Макрона, который теперь собирается продвигать определенные мирные инициативы вместе с Китаем.

Кроме этого, есть еще и экономический аспект и военное лобби. Прибыль немецкого оружейного концерна Rheinmetall не в последнюю очередь из-за поставок вооружений Украине за прошлый год выросла на 27% и составила рекордные 754 миллиона евро. Зеленский лично встречался с главой концерна Армином Паппергером в Киеве. Сейчас же Rheinmetall планирует в Украине производить боеприпасы, системы ПВО и танки.



Германия при Шольце постепенно превращается в ключевого союзника Украины, а значит им с Зеленским будет о чем поговорить.

Добавим

13 мая Зеленский посетил Италию. Где встретился с руководством страны, а также с Папой Римским.