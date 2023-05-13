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Папа Римський у Ватикані зустрівся із Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Папа Римський у Ватикані зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським і подякував за візит, передає УНН із посиланням на Sky TG24.

Деталі 

«Дякую за цей візит», — сказав Папа Римський, вітаючи президента України Володимира Зеленського.

"Це велика честь", - відповів Президент.

Раніше

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану.

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