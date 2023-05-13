Зеленський сьогодні зустрінеться з Папою Римським - візит офіційно підтверджено. Чого чекати від перемовин?

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"Рим. Зустрічі з Президентом Італії Серджо Маттареллою, Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі Зеленського.

Миролюбна позиція Франциска не влаштовує Україну

Зустріч Зеленського та Франциска буде цікавою з точки зору заяв Папи Римського щодо російської агресії, які в Україні сприймаються неоднозначно, та секретної миротворчої місії, існування якої у Києві поки що заперечують.

Святий Престол неодноразово заявляв про бажання виступити посередником у переговорах між Україною та рф. Франциск говорив, що готовий зустрітися із Зеленским та з путіним. Але ключовий посил Ватикану це припинення вогню і досягнення миру.

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Франциск вважає, що не тільки росія підживлює війну і, фактично, не робить різниці між агресором та жертвою.



Така позиція категорично не влаштовує українську сторону. У Києві хотіли б, щоб Папа Римський чітко підтримав Україну та засудив рф, аніж постійно закликав молитися з український народ, який терпить страждання.

Секретна миротворча місія Ватикану

1 травня Франциск заявив, що Святий Престол причетний до секретної миротворчої місії, яка намагається посадити сторони за стіл переговорів. Однак, деталей не озвучив, пообіцяв зробити це пізніше.



В Україні існування такої місії, фактично, спростували. Неназваний український чиновник у коментарі CNN заявив, що Києву про цю місію нічого невідомо. І якщо якісь переговори й ведуться, то Україна у них офіційно не представлена. Тим цікавіше виглядає, що Білому дому існування цієї місії офіційно підтвердили.



У москві, до речі, теж заявили, що про миротворчу місію Ватикану теж нічого не знають.

Звісно, можна припустити, що певні консультації все ж таки ведуться, але не на тому рівні, щоб про них говорити публічно.

Чи змінить Папа Римський свою позицію після зустрічі із Зеленським?

Скоріш за все під час перемовин Зеленський буде переконувати Франциска не просто закликати до миру, але й засудити росію та її агресію проти України. Чи змінить Папа свою думку?

Та, ймовірно, варто очікувати новини щодо миротворчої місії. Якщо вона дійсно є, то хто представляє сторони у переговорах, де вони проходять, які питання на порядку денному. Цікаво, що скаже Зеленський з цього приводу після зустрічі з Франциском?