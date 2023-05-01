Папа Римський заявив, що Ватикан причетний до секретної миротворчої місії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край «конфлікту між росією та Україною». Він також додав, що готовий допомогти поверненню українських дітей, вивезених до рф або на окуповані території. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Цитата
«Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це», - сказав Папа Римський під час польоту додому після триденного візиту до Угорщини.
Як повідомляє NBC News, Папа Римський також заявив, що Святий Престол уже допоміг організувати деякі обміни полоненими і зробить «все, що в людських силах» для возз'єднання сімей.
Доповнення
Папа Римський Франциск під час виступу в Будапешті закликав шукати нові способи встановлення миру в Україні.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні з поверненням депортованих росією дітей поки що допомагає тільки Україна.