Україні з поверненням депортованих дітей поки що допомагає лише Україна – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, Україні з поверненням депортованих росією дітей поки що допомагає лише Україна. Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентами Чехії та Словаччини в Києві, передає кореспондент УНН.
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«Є моменти в яких ми повинні підключати всіх, кого можемо, різні країни світу, щоб вони тиснули на агресора та терориста – рф, яка викрала стільки дітей (понад 19 тис. – ред.). Скажу відверто, що з поверненням дітей поки що Україні допомагає тільки Україна. Тут без всяких поганих меседжів. Просто – це дійсно складно зробити», - розповів Зеленський.
Він повідомив, що Організація Об'єднаних Націй пробує.
«Багато хто хоче, щось зробити. Поки що там результати слабкі», - додав Зеленський.
Доповнення
Зеленський закликав лідера Китаю допомогти у повернення полонених українців та депортованих росією дітей.
Україна передала Міжнародному комітету Червоного Хреста список з іменами понад 19 тис. депортованих росією українських дітей.
Незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей.