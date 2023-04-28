Україна передала МКЧХ список з іменами понад 19 тис. депортованих українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Україна передала Міжнародному комітету Червоного Хреста список з іменами понад 19 тис. депортованих росією українських дітей. Про це повідомила глава української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева в ефірі Радіо Свободи, передає кореспондент УНН.
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«Ми говоримо зараз про нещодавнє оновлення файлу, як раз по українським дітям. У нас зареєстровано понад 19 тис. заявок українським правозахисниками, органами влади, які безпосередньо працюють по цьому питанню. Саме цей файл повинен був бути об'єднаний і переданий інформаційно до Міжнародного червоного Хреста», - сказала Мезенцева.
Вона зазначила, що МКЧХ отримало об'єднаний файл України по поверненню українських дітей. В Україні дуже чекають їх візиту до росії та інших держав.
Доповнення
Незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей.
Незаконну масову депортацію українських дітей російською окупаційною владою визнано геноцидом. Відповідну резолюцію підтримали у ПАРЄ.