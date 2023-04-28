Украина передала МККК список с именами более 19 тыс. депортированных украинских детей

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«Мы говорим сейчас о недавнем обновлении файла, как раз по украинским детям. У нас зарегистрировано более 19 тыс. заявок украинским правозащитниками, органами власти, которые непосредственно работают по этому вопросу. Именно этот файл должен был быть объединен и передан информационно в Международный красный Крест», - сказала Мезенцева.

Она отметила, что МККК получило объединенный файл Украины по возвращению украинских детей. В Украине очень ждут их визита в россию и другие государства.

Дополнение

Незаконно депортированными считаются 19 514 украинских детей.

Незаконную массовую депортацию украинских детей российскими оккупационными властями признано геноцидом. Соответствующую резолюцию поддержали в ПАСЕ.