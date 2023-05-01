Папа Римский заявил, что Ватикан причастен к секретной миротворческой миссии в Украине

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«Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом», - сказал Папа Римский во время полета домой после трехдневного визита в Венгрию.

Как сообщает NBC News, Папа Римский также заявил, что Святой Престол уже помог организовать некоторые обмены пленными и сделает «все, что в человеческих силах» для воссоединения семей.

Дополнение

Папа Римский Франциск во время выступления в Будапеште призвал искать новые способы установления мира в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине с возвращением депортированных россией детей пока помогает только Украина.