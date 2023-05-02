У Білому домі заявили, що знають про мирні зусилля Ватикану
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 1 травня, відповідаючи на запитання, заявила, що в адміністрації знають про зусилля Ватикану "створити" мирну угоду між Україною та росією, передає УНН.
Деталі
На запитання, "чи знають США, чи президент про зусилля Ватикану створити мирну угоду між Україною та росією", Карін Жан-П'єр сказала: "Ми знаємо. Я просто не маю жодних коментарів щодо цього. І я просто залишу це".
Раніше
Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край "конфлікту між росією та Україною".
Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Франциском у Ватикані та повідомив, що обговорив "формулу миру", запропоновану Зеленським, і запросив Папу відвідати Україну.