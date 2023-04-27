Шмигаль зустрівся з Папою Римським: передав фотоальбом про злочини рф і розповів про погляд України на шлях до миру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Ватикані зустрівся з Папою Римським Франциском, під час якої передав фотоальбом про злочини рф в Бучі, Бородянці й інших містах і розповів про погляд України на шлях до миру, про що повідомив у Telegram, пише УНН.
Цитата
"У Ватикані зустрівся з Його Святістю, Папою Франциском. Розповів, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв’язала росія", - написав Шмигаль.
"Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру — це формула Президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни", - наголосив очільник українського уряду.
Деталі
Також Шмигаль вказав, що передав Папі Франциску фотоальбом про злочини росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. "Цей альбом наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі", - зазначив Прем'єр.
Він подякував Його Святості за гуманітарну допомогу, а також за лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії.
"Запросив Папу Франциска в Україну. Будемо раді вітати Понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі", - зазначив Шмигаль.