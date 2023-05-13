Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - визит официально подтвержден. Чего ждать от переговоров?

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"Рим. Встречи с Президентом Италии Серджо Маттареллой, Премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском. Важный визит для победы Украины", - говорится в сообщении в Телеграмм-канале Зеленского.

Миролюбивая позиция Франциска не устраивает Украину

Встреча Зеленского и Франциска будет интересной с точки зрения заявлений Папы Римского о российской агрессии, которые в Украине воспринимаются неоднозначно, и секретной миротворческой миссии, существование которой в Киеве пока отрицают.

Святой Престол неоднократно заявлял о желании выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. Франциск говорил, что готов встретиться с Зеленским и с Путиным. Но ключевой посыл Ватикана это прекращение огня и достижение мира.

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Франциск считает, что не только Россия подпитывает войну и, фактически, не делает разницы между агрессором и жертвой.



Такая позиция категорически не устраивает украинскую сторону. В Киеве хотели бы, чтобы Папа Римский четко поддержал Украину и осудил рф, чем постоянно призывал молиться за украинский народ, который терпит страдания.

Секретная миротворческая миссия Ватикана

1 мая Франциск заявил, что Святой Престол причастен к секретной миротворческой миссии, которая пытается усадить стороны за стол переговоров. Однако, деталей не озвучил, пообещав сделать это позже.



В Украине существование такой миссии, фактически, опровергли. Неназванный украинский чиновник в комментарии CNN заявил, что Киеву об этой миссии ничего неизвестно. И если какие-то переговоры и ведутся, то Украина в них официально не представлена. Тем интереснее выглядит, что Белому дому существование этой миссии официально подтвердили.



В москве, кстати, тоже заявили, что о миротворческой миссии Ватикана тоже ничего не знают.

Конечно, можно предположить, что определенные консультации все же ведутся, но не на том уровне, чтобы о них говорить публично.

Изменит ли Папа Римский свою позицию после встречи с Зеленским?

Скорее всего во время переговоров Зеленский будет убеждать Франциска не просто призвать к миру, но и осудить россию и ее агрессию против Украины. Изменит ли Папа свое мнение?

Но вероятно стоит ожидать новости о миротворческой миссии. Если она действительно есть, то кто представляет стороны в переговорах, где они проходят, какие вопросы на повестке дня. Интересно, что скажет Зеленский по этому поводу после встречи с Франциском?