Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - визит официально подтвержден. Чего ждать от переговоров?
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках очередной поездки в Европу сегодня, 13 мая, встретится с Папой Римским Франциском. Визит официально подтвердили в пресс-службе главы государства, передает УНН.
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"Рим. Встречи с Президентом Италии Серджо Маттареллой, Премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском. Важный визит для победы Украины", - говорится в сообщении в Телеграмм-канале Зеленского.
Миролюбивая позиция Франциска не устраивает Украину
Встреча Зеленского и Франциска будет интересной с точки зрения заявлений Папы Римского о российской агрессии, которые в Украине воспринимаются неоднозначно, и секретной миротворческой миссии, существование которой в Киеве пока отрицают.
Святой Престол неоднократно заявлял о желании выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. Франциск говорил, что готов встретиться с Зеленским и с Путиным. Но ключевой посыл Ватикана это прекращение огня и достижение мира.
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Франциск считает, что не только Россия подпитывает войну и, фактически, не делает разницы между агрессором и жертвой.
Такая позиция категорически не устраивает украинскую сторону. В Киеве хотели бы, чтобы Папа Римский четко поддержал Украину и осудил рф, чем постоянно призывал молиться за украинский народ, который терпит страдания.
Секретная миротворческая миссия Ватикана
1 мая Франциск заявил, что Святой Престол причастен к секретной миротворческой миссии, которая пытается усадить стороны за стол переговоров. Однако, деталей не озвучил, пообещав сделать это позже.
В Украине существование такой миссии, фактически, опровергли. Неназванный украинский чиновник в комментарии CNN заявил, что Киеву об этой миссии ничего неизвестно. И если какие-то переговоры и ведутся, то Украина в них официально не представлена. Тем интереснее выглядит, что Белому дому существование этой миссии официально подтвердили.
В москве, кстати, тоже заявили, что о миротворческой миссии Ватикана тоже ничего не знают.
Конечно, можно предположить, что определенные консультации все же ведутся, но не на том уровне, чтобы о них говорить публично.
Изменит ли Папа Римский свою позицию после встречи с Зеленским?
Скорее всего во время переговоров Зеленский будет убеждать Франциска не просто призвать к миру, но и осудить россию и ее агрессию против Украины. Изменит ли Папа свое мнение?
Но вероятно стоит ожидать новости о миротворческой миссии. Если она действительно есть, то кто представляет стороны в переговорах, где они проходят, какие вопросы на повестке дня. Интересно, что скажет Зеленский по этому поводу после встречи с Франциском?