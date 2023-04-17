Папа Римський закликав українців та росіян помиритися
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Папа Римський Франциск 16 квітня привітав православних християн із Великоднем та звернувся до росіян і українців, з молитвами, щоб "Господь допоміг їм укласти мир" і, щоб народи "помирилися", передає УНН з посиланням на Vatican News.
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"Сумуємо через ці злодіяння і молимося за жертви, просячи Бога, щоб світ відчув уже не жах насильницької смерті від рук людини, а чудо життя, яке Він дає і оновлює Своєю благодаттю!", — сказав він.
Доповнення
Також у своєму зверненні Папа сказав, що :"На жаль, на відміну від пасхального послання, війни тривають і продовжують сіяти смерть жахливими способами".
Папа Франциск також помолився про те, щоб росіяни та українці "помирились". При цьому він більше нічого не додав.
"Нехай Господь буде з ними та допоможе їм помиритися!" - сказав він.
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