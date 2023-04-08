У Ватикані другий рік поспіль провели хресну ходу з українцем та росіянином, посол зробив заяву

Деталі

Юнак з України у своїй промові розповів, як після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну йому довелося втікати до Італії і навів приклад слова своєї бабусі - та втішала його у важкі хвилини, кажучи, що "за допомогою Бога мир повернеться".

Росіянин у своїй промові звернувся до Ісуса, попросивши миру в усьому світі і "щоб ми всі могли бути братами і сестрами". За словами юнака, він втратив дідуся, батька та брата після того, як усі вони були відправлені в Україну в межах мобілізації, що пройшла в росії.

Ще перед Хресною ходою посол України у Ватикані Андрій Юраш зауважив у Twitter, що зі ЗМІ стало відомо, що такою ходою хотіли "символізувати трагедію війни". "Російський хлопець розкаже про свого вбитого брата та зниклого тата й дідуся. Але він просто забув згадати: його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українця, а всю його родину, а не навпаки", - зауважив Юраш.

Додамо

Папа Римський пропустив церемонію хресної колії через проблеми зі здоров'ям.

Доповнення

Торік у Ватикані попри протести також все одно провели хресну ходу з українкою та росіянкою.