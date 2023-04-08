Папа Франциск пропустив Хресний хід через холодну погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Папа римський Франциск пропустив Хресний хід, що пройшов біля стін Колізею, через холодну погоду в Римі, повідомили у Ватикані, передає УНН.
Деталі
Уперше зі свого обрання у 2013 році Папа Франциск не взяв участі у Хресній ході, що відбулася в Римі напередодні головного християнського свята - Великодня, який католики цього року відзначають 9 квітня. Понтифік стежив за службою, що проходила просто неба, зі своєї резиденції у Ватикані.
За словами офіційного представника Маттео Бруна, він, як і раніше, буде присутній на святкуванні Страстей Господніх у базиліці Святого Петра у Ватикані.
Відомо, що температура в Римі в п'ятницю ввечері була близько 10°C. Останніми днями в столиці настало похолодання, а за містом напередодні випав сніг. Папу Франциска лише минулими вихідними виписали з лікарні, де він перебував із бронхітом.
Після виписки Ватикан повідомив, що понтифік братиме участь у всіх заходах Страсного тижня, включно з традиційною великодньою недільною месою на площі Святого Петра.
Раніше
Папа Франциск був госпіталізований. Пізніше у Ватикані повідомили, що стан здоров’я Папи Франциска помітно покращився після інфузії антибіотиків від інфекційного бронхіту.
Як писав УНН, 1 квітня Папу Римського Франциска виписали з лікарні після трьох днів госпіталізації.
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Доповнення
Папа переніс операцію на кишечнику у липні 2021 року. Він також більше року страждає від серйозних проблем з коліном, через які йому часто доводиться користуватися інвалідним візком. Франциск поки що відмовляється від операції на коліні.