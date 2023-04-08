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Папа Франциск пропустил Крестный ход из-за холодной погоды

Папа Франциск пропустил Крестный ход из-за холодной погоды

Киев • УНН

 • 1047116 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Папа римский Франциск пропустил Крестный ход, прошедший у стен Колизея, из-за холодной погоды в Риме, сообщили в Ватикане, передает УНН.

Детали

Впервые со своего избрания в 2013 году Папа Франциск не принял участия в Крестном ходе, состоявшемся в Риме накануне главного христианского праздника - Пасхи, который католики в этом году отмечают 9 апреля. Понтифик следил за службой, проходившей под открытым небом, из своей резиденции в Ватикане.

По словам официального представителя Маттео Бруна, он по-прежнему будет присутствовать на праздновании Страстей Господних в базилике Святого Петра в Ватикане.

Известно, что температура в Риме в пятницу вечером была около 10°C. В последние дни в столице наступило похолодание, а за городом накануне выпал снег. Папу Франциска лишь в минувшие выходные выписали из больницы, где он находился с бронхитом.

После выписки Ватикан сообщил, что понтифик будет участвовать во всех мероприятиях Страстной недели, включая традиционную пасхальную воскресную мессу на площади Святого Петра.

Ранее

Папа Франциск был госпитализирован. Позже в Ватикане сообщили, что состояние здоровья Папы Франциска заметно улучшилось после инфузии антибиотиков от инфекционного бронхита.

Как писал УНН, 1 апреля Папу Римского Франциска выписали из больницы после трех дней госпитализации.

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Дополнение 

Папа перенес операцию на кишечнике в июле 2021 года. Он также больше года страдает от серьезных проблем с коленом, из-за которых ему часто приходится пользоваться инвалидной коляской. Франциск пока что отказывается от операции на колене.

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