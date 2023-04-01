Папу Франциска виписали з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Папу Римського Франциска виписали з лікарні після трьох днів госпіталізації, пише УНН з посиланням на Vatican News.
Деталі
Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що в суботу, 1 квітня 2023 р., Папа Франциск був виписаний із лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.
Перед від’їздом, вийшовши з автомобіля, Святіший Отець привітався з людьми, які чекали на нього назовні. Він обійняв пару, які цієї ночі втратила доньку, проказавши разом з ними молитву.
З лікарні Папа від’їхав до базиліки Santa Maria Maggiore. Перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani він підніс особливу молитву за дітей, яких напередодні відвідував у відділенні Педіатричної онкології та дитячої нейрохірургії, а також за усіх хворих і тих, хто страждає через недугу та втрату своїх близьких.
Нагадаємо
Святіший Отець був госпіталізований 29 березня з діагнозом бронхіту інфекційного походження.