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Папа Франциск закликав молитися за "змучений війною народ" України

Папа Франциск закликав молитися за "змучений війною народ" України

Київ • УНН

 • 829722 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Папа Франциск закликав молитися за "змучених війною людей" України у своєму твіті у понеділок, лише за кілька днів після того, як його виписали з лікарні після лікування від респіраторної інфекції, передає УНН.

Цитата

"У ці дні Страсного тижня давайте молитися разом посилено за змучений війною народ України і за всі народи, які переживають війну, щоб з Божою допомогою відкрилися шляхи миру", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Понтифік, який відзначив цього місяця 10-річчя свого перебування на посаді глави католицької церкви, протягом усього свого життя страждав від низки проблем зі здоров'ям, у тому числі у віці 21 року йому видалили частину однієї з легенів.

Він також використовує інвалідне крісло в останні місяці через проблеми, пов'язані з його коліном.

Госпіталізація в середу була його другою з 2021 року, коли йому зробили операцію на товстій кишці.

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