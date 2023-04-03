Папа Франциск закликав молитися за "змучений війною народ" України

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"У ці дні Страсного тижня давайте молитися разом посилено за змучений війною народ України і за всі народи, які переживають війну, щоб з Божою допомогою відкрилися шляхи миру", - йдеться в повідомленні.

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Понтифік, який відзначив цього місяця 10-річчя свого перебування на посаді глави католицької церкви, протягом усього свого життя страждав від низки проблем зі здоров'ям, у тому числі у віці 21 року йому видалили частину однієї з легенів.

Він також використовує інвалідне крісло в останні місяці через проблеми, пов'язані з його коліном.

Госпіталізація в середу була його другою з 2021 року, коли йому зробили операцію на товстій кишці.