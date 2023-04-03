Папа Франциск призвал молиться за "измученный войной народ" Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Папа Франциск призвал молиться за "измученных войной людей" Украины в своем твите в понедельник, всего через несколько дней после того, как его выписали из больницы после лечения от респираторной инфекции, передает УНН.
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"В эти дни Страстной недели давайте молиться вместе усиленно за измученный войной народ Украины и за все народы, переживающие войну, чтобы с Божьей помощью открылись пути мира", - говорится в сообщении.
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Понтифик, отметивший в этом месяце 10-летие своего пребывания на посту главы католической церкви, на протяжении всей своей жизни страдал от ряда проблем со здоровьем, в том числе в возрасте 21 года ему удалили часть одного из легких.
Он также использует инвалидное кресло в последние месяцы из-за проблем, связанных с его коленом.
Госпитализация в среду была его второй с 2021 года, когда ему сделали операцию на толстой кишке.