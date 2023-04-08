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В Ватикане второй год подряд провели крестный ход с украинцем и россиянином, посол сделал заявление

В Ватикане второй год подряд провели крестный ход с украинцем и россиянином, посол сделал заявление

Киев • УНН

 • 1031923 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В одном из главных пасхальных шествий в Риме в Страстную пятницу, 7 апреля, приняли участие двое юношей - из Украины и россии. Во время традиционного Крестного хода (Via Crucis) возле Колизея они зачитали послание миру на десятом стоянии Иисуса, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Юноша из Украины в своей речи рассказал, как после начала полномасштабного вторжения рф в Украину ему пришлось бежать в Италию и привел пример слова своей бабушки - та утешала его в трудные минуты, говоря, что "с помощью Бога мир вернется".

Россиянин в своей речи обратился к Иисусу, попросив мира во всем мире и "чтобы мы все могли быть братьями и сестрами". По словам юноши, он потерял дедушку, отца и брата после того, как все они были отправлены в Украину в рамках мобилизации, прошедшей в россии.

Еще перед Крестным ходом посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заметил в Twitter, что из СМИ стало известно, что таким шествием хотели "символизировать трагедию войны". "Российский парень расскажет о своем убитом брате и пропавших папе и дедушке. Но он просто забыл вспомнить: его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинца, а всю его семью, а не наоборот", - отметил Юраш.

Добавим

Папа Римский пропустил церемонию крестного хода из-за проблем со здоровьем. 

Дополнение

В прошлом году в Ватикане несмотря на протесты также всё равно провели крестный ход с украинкой и россиянкой.

Украинские Национальные Новости

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