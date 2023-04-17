Папа Римский призвал украинцев и россиян помириться

Цитата

"Скорбим из-за этих злодеяний и молимся за жертвы, прося Бога, чтобы мир ощутил уже не ужас насильственной смерти от рук человека, а чудо жизни, которую Он дает и обновляет Своей благодатью!", — сказал он.

Дополнение

Также в своем обращении Папа сказал, что: "К сожалению, в отличие от пасхального послания, войны продолжаются и продолжают сеять смерть ужасными способами".

Папа Франциск также помолился о том, чтобы россияне и украинцы "помирились". При этом он больше ничего не добавил.

"Пусть Господь будет с ними и поможет им помириться!" - сказал он.

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