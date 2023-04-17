Папа Римский призвал украинцев и россиян помириться
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Папа Римский Франциск 16 апреля поздравил православных христиан с Пасхой и обратился к россиянам и украинцам, с молитвами, чтобы "Господь помог им заключить мир" и, чтобы народы "помирились", передает УНН со ссылкой на Vatican News.
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"Скорбим из-за этих злодеяний и молимся за жертвы, прося Бога, чтобы мир ощутил уже не ужас насильственной смерти от рук человека, а чудо жизни, которую Он дает и обновляет Своей благодатью!", — сказал он.
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Также в своем обращении Папа сказал, что: "К сожалению, в отличие от пасхального послания, войны продолжаются и продолжают сеять смерть ужасными способами".
Папа Франциск также помолился о том, чтобы россияне и украинцы "помирились". При этом он больше ничего не добавил.
"Пусть Господь будет с ними и поможет им помириться!" - сказал он.
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