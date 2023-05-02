Україна нічого не знає про миротворчу місію за участю Ватикану - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Україна заявляє, що нічого не знає про миротворчу місію за участю Ватикану для "вирішення конфлікту з росією". Про це пише CNN з посиланням на українського чиновника, близького до Офісу Президента, передає УНН.
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"Президент Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України. Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення", — сказав CNN український чиновник.
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Як зазначається, чиновник відкинув будь-яку роль Папи після того, як той у неділю заявив журналістам, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні.
"Місія зараз триває, але вона ще не оприлюднена. Коли це стане публічним, я розкрию це", — сказав Папа після триденної поїздки до Угорщини.
Нагадаємо
Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Франциском у Ватикані та повідомив, що обговорив "формулу миру", запропоновану Зеленським, і запросив Папу відвідати Україну.