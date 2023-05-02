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Україна нічого не знає про миротворчу місію за участю Ватикану - CNN

Україна нічого не знає про миротворчу місію за участю Ватикану - CNN

Київ • УНН

 • 441294 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Україна заявляє, що нічого не знає про миротворчу місію за участю Ватикану для "вирішення конфлікту з росією". Про це пише CNN з посиланням на українського чиновника, близького до Офісу Президента, передає УНН.

Цитата

"Президент Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України. Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення", — сказав CNN український чиновник. 

Деталі

Як зазначається, чиновник відкинув будь-яку роль Папи після того, як той у неділю заявив журналістам, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні.

"Місія зараз триває, але вона ще не оприлюднена. Коли це стане публічним, я розкрию це", — сказав Папа після триденної поїздки до Угорщини.

Нагадаємо

Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Франциском у Ватикані та повідомив, що обговорив "формулу миру", запропоновану Зеленським, і запросив Папу відвідати Україну.

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