Украина ничего не знает о миротворческой миссии с участием Ватикана - CNN

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"Президент Зеленский не соглашался на такие дискуссии от имени Украины. Если переговоры происходят, то без нашего ведома или нашего благословения", — сказал CNN украинский чиновник.

Детали

Как отмечается, чиновник отверг любую роль Папы после того, как тот в воскресенье заявил журналистам, что Ватикан является частью миссии по прекращению войны в Украине.

"Миссия сейчас продолжается, но она еще не обнародована. Когда это станет публичным, я раскрою это", — сказал Папа после трехдневной поездки в Венгрию.

Напомним

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Франциском в Ватикане и сообщил, что обсудил "формулу мира", предложенную Зеленским, и пригласил Папу посетить Украину.