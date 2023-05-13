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Зеленський прибув до Ватикану

Зеленський прибув до Ватикану

Київ • УНН

 • 854441 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану, передає УНН із посиланням на Sky TG24.

Цитата

"Зеленський прибув до Ватикану. Процесія перетнула площу Сан-П'єтро. Понтифік прийме його в маленькій кімнаті, що примикає до зали Павла VI, а не в Апостольському палаці", - йдеться у повідомленні.

Додамо

На пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським прем'єрка Італії Джорджа Мелоні зазначила, що "ми цінуємо прихильність Папи та Святого Престолу" досягненню миру між Україною та росією. 

"Рим утверджує себе як столиця миру", - додала Мелоні.

Раніше

В Італії завершилась зустріч прем'єрки Джорджії Мелоні та президента України Володимира Зеленського. Як пише Sky TG24, зустріч відбулась у палаццо Кіджі і тривала 70 хвилин.

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