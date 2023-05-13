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В Італії завершилась годинна зустріч Зеленського та прем'єрки Мелоні: що відомо

В Італії завершилась годинна зустріч Зеленського та прем'єрки Мелоні: що відомо

Київ • УНН

 • 1556266 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. В Італії завершилась зустріч прем'єрки Джорджії Мелоні та президента України Володимира Зеленського. Як пише Sky TG24, зустріч відбулась у палаццо Кіджі і тривала 70 хвилин, передає УНН.

Цитата

"Завершилася зустріч прем’єр-міністра Джорджії Мелоні та президента України Володимира Зеленського в палаццо Кіджі. Розмова почалася о 13.05 і тривала годину десять хвилин", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними ЗМІ, під час зустрічі прем’єр-міністр Джорджія Мелоні, як стало відомо, мала підтвердити тверду підтримку Києва з боку Італії, «всебічну» підтримку її територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. А також близькість італійського народу до українського народу, відданого захисту спільних цінностей свободи та демократії, які поставлені під загрозу російською війною.

Зустріч двох лідерів, підкреслили італійські джерела, є сигналом високої символічної цінності через те значення, яке Київ надає двостороннім відносинам щодо війни з російською агресією.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, що у Римі зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Українські Національні Новини

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