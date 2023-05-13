В Италии завершилась часовая встреча Зеленского и премьера Мелони: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Италии завершилась встреча премьера Джорджии Мелони и президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет Sky TG24, встреча состоялась в палаццо Киджи и длилась 70 минут, передает УНН.
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"Завершилась встреча премьер-министра Джорджии Мелони и президента Украины Владимира Зеленского в палаццо Киджи. Разговор начался в 13.05 и продолжался час десять минут", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным СМИ, во время встречи премьер-министр Джорджия Мелони, как стало известно, должна была подтвердить твердую поддержку Киева со стороны Италии, «всестороннюю» поддержку ее территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. А также близость итальянского народа к украинскому народу, преданного защите общих ценностей свободы и демократии, которые поставлены под угрозу российской войной.
Встреча двух лидеров, подчеркнули итальянские источники, является сигналом высокой символической ценности из-за того значения, которое Киев придает двусторонним отношениям в отношении войны с российской агрессией.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что в Риме встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.