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Зеленський зустрівся з Маттареллою: "Цінуємо важливу військову допомогу"

Київ • УНН

 • 780173 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, що у Римі зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою, пише УНН.

Цитата

"У Римі зустрівся з Президентом Італії Серджо Маттареллою. Вдячний за послідовну позицію щодо підтримки України. Цінуємо важливу військову допомогу, яка дає нашій державі здатність протистояти російській агресії. Запорукою нашого успіху на полі бою є своєчасне отримання необхідної допомоги", - написав Зеленський.

Він наголосив, що "Італія була і є на правильному боці, на боці правди у цій війні". "Ми рухаємось у напрямку перемоги. Перемога – це і є мир для нашої держави", - підкреслив Глава держави.

Деталі

За даними Sky TG24, Маттарелла, як повідомляється, під час зустрічі у Квірінальському палаці з українським лідером Володимиром Зеленським сказав: «Для мене велика честь бачити вас тут, у Римі». 

«Мир, заради якого ми всі працюємо, має відновити справедливість і міжнародне право. Це має бути справжній мир, а не капітуляція», - сказав Маттарелла Президенту України Володимиру Зеленському.

Також під час зустрічі Маттарелла, як повідомляється, назвав викрадення росіянами українських дітей "серцеразливою та неблагородною практикою".

Нагадаємо

Президент Італії Маттарелла офіційно прийняв Зеленського.

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