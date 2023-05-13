Президент Італії Маттарелла офіційно прийняв Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент Італії Серджо Маттарелла сьогодні прийняв Президента України Володимира Зеленського, повідомили в пресслужбі президента Італійської Республіки, пише УНН.
Цитата
"Президент Італії Маттарелла прийняв Президента України Володимира Зеленського", - повідомили в Квірінальскому палаці у Twitter.
Il Presidente #Mattarella riceve il Presidente dell’#Ucraina Volodymyr #Zelensky pic.twitter.com/kRnowTLMPD— Quirinale (@Quirinale) May 13, 2023
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський - у Римі. Його зустрів очільник МЗС Італії Антоніо Таяні.
Під час візиту до Риму Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом та прем’єр-міністром Італії, а також із Папою Римським.
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