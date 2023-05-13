Офіційно: Президент України сьогодні зустрінеться з керівництвом Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Під час візиту до Риму Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом та прем’єр-міністром Італії, про це йдеться у повідомленні в офіційному Телеграм-каналі Зеленського, повідомляє УНН.
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«Рим. Зустрічі з Президентом Італії Серджо Маттареллою, Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України», - повідомив Зеленський.
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Прем’єр-міністр Італія Джорджія Мелоні приїздила до Києва 21 лютого, напередодні річниці вторгнення росії. Тоді вона пообіцяла, що Італія надасть Україні ЗРК SAMP/T, а також комплекси Skyguard та Spike. Окрім цього Італія постачає Україні гаубиці M109L.
Щодо поставок зброї з Італії були побоювання, адже підтримку Україні обіцяв попередній прем’єр Маріо Драгі, який після урядової кризи у липні минулого року подав у відставку. Тож, були певні сумніви, що правоцентристська коаліція, яку очолює Мелоні піде тим же шляхом. Однак сама прем’єрка їх розвіяла, заявивши, що підтримка Італією України залишиться незмінною. Під час візиту до Києва Мелоні заявила, що капітуляція України у цій війні не може бути справжнім миром.
Важливо також, що Італія підтримує вступ України до Євросоюзу.
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