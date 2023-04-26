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Прем'єр Італії закликала прискорити переговори щодо вступу України до ЄС

Прем'єр Італії закликала прискорити переговори щодо вступу України до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала визнати зусилля України в реформуванні та прискорити переговори про вступ до ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на ANSA.

Деталі

Мелоні заявила, що говорити про відновлення України означає робити ставку на перемогу і припинення війни.

«Я впевнена, що майбутнє України буде мирним, благополучним і все більш європейським», - сказала Мелоні.

За її словами, Італія продовжить робити свій внесок у підтримку України на політичному, військовому, гуманітарному рівні, а також у відновленні деяких стратегічних інфраструктур у звільнених районах.

«Майбутнє України має ґрунтуватися на постійно зростаючій здатності інтегруватися в європейські інститути і динаміку. Найрозумніший спосіб віддячити українцям за те, що вони роблять, — це прискорити можливість стати частиною європейських інститутів. Ми повинні визнати величезні зусилля Києва, навіть під час війни, з реформування своєї системи й наближення її до цілей, які вимагає Комісія. Важливо визнати ці зусилля, прискоривши й швидко почавши переговори про вступ до ЄС», - заявила Мелоні.

Додамо

Європейська комісія може відкласти усний звіт про прогрес України, Молдови та Грузії на шляху до ЄС з весни на червень.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що країна має домагатися початку переговорів щодо вступу України до ЄС уже цього року.

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