Премьер Италии призвала ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала признать усилия Украины в реформировании и ускорить переговоры о вступлении в ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ANSA.
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Мелони заявила, что говорить о восстановлении Украины, значит делать ставку на победу и прекращение войны.
«Я уверена, что будущее Украины будет мирным, благополучным и все более европейским», - сказала Мелони.
По ее словам, Италия продолжит вносить свой вклад в поддержку Украины на политическом, военном, гуманитарном уровне, а также в восстановлении некоторых стратегических инфраструктур в освобожденных районах.
«Будущее Украины должно основываться на постоянно растущей способности интегрироваться в европейские институты и динамику. Самый умный способ отблагодарить украинцев за то, что они делают, — это ускорить возможность стать частью европейских институтов. Мы должны признать огромные усилия Киева, даже во время войны, по реформированию своей системы и приближению ее к целям, требуемым Комиссией. Важно признать эти усилия, ускорив и быстро начав переговоры о вступлении в ЕС», - заявила Мелони.
Добавим
Европейская комиссия может отложить устный отчет о прогрессе Украины, Молдовы и Грузии на пути в ЕС с весны на июнь.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна должна добиваться начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.