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Еврокомиссия может отложить устный отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС - журналист

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Европейская комиссия может отложить устный отчет о прогрессе Украины, Молдовы и Грузии на пути в ЕС с весны на июнь. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Устное обновление" Европейской комиссии о том, как у Украины, Молдовы и Грузии с точки зрения вступления в ЕС, скорее всего, появится первым в июне. Его планировали дать весной. Отчет о расширении по-прежнему намечен на осень - вероятно, октябрь", - написал Йозвяк.

Дополнение

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года и получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года.

В декабре сообщалось, что ЕС подтвердил прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии и готовность предоставить предварительную оценку весной.

Президент Зеленский призвал Евросоюз принять решение о начале уже в этом году переговоров о присоединении Украины к ЕС.

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