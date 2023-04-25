Еврокомиссия может отложить устный отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС - журналист

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"Устное обновление" Европейской комиссии о том, как у Украины, Молдовы и Грузии с точки зрения вступления в ЕС, скорее всего, появится первым в июне. Его планировали дать весной. Отчет о расширении по-прежнему намечен на осень - вероятно, октябрь", - написал Йозвяк.

Дополнение

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года и получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года.

В декабре сообщалось, что ЕС подтвердил прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии и готовность предоставить предварительную оценку весной.

Президент Зеленский призвал Евросоюз принять решение о начале уже в этом году переговоров о присоединении Украины к ЕС.