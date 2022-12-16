Єврокомісія навесні оцінить прогрес України у виконанні семи рекомендацій для вступу в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. ЄС підтвердив прогрес України у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії та готовність надати попередню оцінку навесні. Про це повдіомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає УНН із посиланням на Кабмін.
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«Це є важливим рішенням для забезпечення високої динаміки процесу європейської інтеграції України, а також підготовки до початку переговорів про членство», – зазначила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
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зазначимо, що аідповідне рішення було ухвалене 13 грудня 2022 року на засіданні міністрів країн-членів ЄС.
У Висновках зазначено, що Рада ЄС бере до уваги наміри Європейської Комісії надати оновлену інформацію щодо прогресу України у виконанні рекомендацій Єврокомісії навесні 2023 року у доповнення (без заподіяння шкоди) до комплексного регулярного звітування про розширення ЄС.
Рада відзначила значні зусилля, які Україна продемонструвала для досягнення цілей, визначених у рекомендаціях Єврокомісії щодо статусу кандидата, а також суттєвий прогрес загалом в процесі реформ.
«Рада вітає реформаторські зусилля України в такі важкі часи та заохочує продовжувати цей шлях», – йдеться у Висновку.
Також у Висновках передбачено розробку Єврокомісією дорожньої карти щодо наступних кроків для полегшення доступу України до Внутрішнього ринку ЄС, використовуючи весь потенціал Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.