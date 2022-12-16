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Еврокомиссия весной оценит прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций по вступлению в ЕС

Киев • УНН

 • 525326 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. ЕС подтвердил прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии и готовность дать предварительную оценку весной. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает УНН со ссылкой на Кабмин.

Цитата

«Это важное решение для обеспечения высокой динамики процесса европейской интеграции Украины, а также подготовки к началу переговоров о членстве», – отметила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Детали

Отметим, что соответствующее решение было принято 13 декабря 2022 года на заседании министров стран-членов ЕС.

В Выводах указано, что Совет ЕС принимает во внимание намерения Европейской Комиссии предоставить обновленную информацию о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии весной 2023 года в дополнение (без причинения вреда) к комплексной регулярной отчетности о расширении ЕС.

Совет отметил значительные усилия, которые Украина продемонстрировала для достижения целей, определенных в рекомендациях Еврокомиссии по статусу кандидата, а также существенный прогресс в целом в процессе реформ.

«Совет приветствует реформаторские усилия Украины в столь трудные времена и поощряет продолжать этот путь», – говорится в Выводах.

Также в Выводах предусмотрена разработка Еврокомиссией дорожной карты относительно следующих шагов для облегчения доступа Украины к Внутреннему рынку ЕС, используя весь потенциал Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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