Єврокомісія може відкласти усний звіт про прогрес України на шляху до ЄС - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Європейська комісія може відкласти усний звіт про прогрес України, Молдови та Грузії на шляху до ЄС з весни на червень. Про таке повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.
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"Усне оновлення" Європейської комісії про те, як у України, Молдови та Грузії з точки зору вступу до ЄС, швидше за все, з'явиться першим у червні. Його планували дати навесні. Звіт про розширення, як і раніше, намічений на осінь - ймовірно, жовтень", - написав Йозвяк.
Доповнення
Україна подала заявку на членство в ЄС у лютому 2022 року та отримала статус кандидата в ЄС у червні 2022 року.
У грудні повідомлялося, що ЄС підтвердив прогрес України у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії та готовність надати попередню оцінку навесні.
Президент Зеленський закликав Євросоюз ухвалити рішення про початок уже цього року переговорів щодо приєднання України до ЄС.